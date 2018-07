Após longa viagem, Flamengo desembarca no México para a Libertadores

RIO - O Flamengo teve pouco tempo para assimilar a derrota por 3 a 0 diante do Fluminense, no clássico disputado sábado, no Maracanã. Já no domingo, a delegação composta por 22 jogadores embarcou para o México, onde a equipe enfrenta o León, quarta-feira, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

A viagem até a cidade de León durou pouco mais de 20 horas, sendo que o time chegou no início da tarde desta segunda (pelo horário de Brasília) ao seu destino. Para a partida de quarta, o técnico Jayme de Almeida deverá contar com força máxima inclusive no banco de reservas. Isso porque o atacante Alecsandro, que não fora relacionado para o Fla-Flu em função de uma pancada no pé, viajou com o grupo e não preocupa.

Do outro lado, o zagueiro Rafa Marques, de 34 anos, com passagem pelo Barcelona, foi poupado dos últimos jogos do León em função de uma lesão na coxa. Mas o defensor voltou a treinar com bola no domingo e deve estar à disposição para o jogo de quarta-feira.

Confira a equipe do Flamengo que está no México:

Goleiros: Felipe, Paulo Victor e César;

Laterais: Léo Moura, Léo, André Santos e João Paulo;

Zagueiros: Wallace, Erazo, Samir e Chicão;

Volantes: Amaral, Muralha e Cáceres;

Meias: Elano, Everton, Gabriel, Lucas Mugni e Carlos Eduardo;

Atacantes: Hernane, Paulinho e Alecsandro.