Após longo tempo afastado, meia-atacante Daniel inicia treinos no São Paulo

"É um momento de realização, conquista e muita felicidade. Saber que posso participar de boa parte do trabalho com grupo e, aos poucos, ficar cada vez mais integrado, me deixou muito feliz", declarou o jogador. "É disso que eu gosto: treinar no campo e ficar perto dos meus companheiros. Foi uma felicidade imensa começar esta nova etapa, ver que a minha recuperação está no caminho certo e próximo de poder estrear", festejou o ex-jogador do Botafogo.

Em 8 de janeiro deste ano, o jogador foi submetido a uma cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito e sutura do menisco, em São Paulo. O procedimento, comandado pela equipe do ortopedista e responsável pelo Instituto do Joelho HCor, Rene Abdalla, durou aproximadamente uma hora e meia e foi bem sucedido. Após receber alta, o jogador deu o pontapé inicial no processo fisioterápico.

Sobre a volta, Daniel mostra cautela. "Claro, farei tudo com calma, sem atropelar, para poder voltar 100% e ajudar da melhor maneira possível", acrescentou. Nas atividades da última sexta, o armador correu em volta do gramado e fez um complemento com arranques com mudança de velocidade e direção. A partir de agora, Daniel intercalará os treinos no gramado com fortalecimento muscular, no REFFIS, com os fisioterapeutas.

"Me senti bem, sem qualquer restrição e com cautela consegui realizar todos os movimentos que os preparadores queriam. O Zé Mário pediu que eu desse um feedback ao final de cada atividade, porque assim ele pode acompanhar melhor a minha evolução", explicou o jogador. "Ele já montou uma programação com os treinos e, dependendo de como eu estiver fisicamente, irá avançando com os exercícios na minha recuperação. Espero que tudo continue no caminho certo", finalizou.