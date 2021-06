Após luto pelo pai, Mosquito volta aos treinamentos e pode reforçar o Corinthians

Gustavo Mosquito poderá reforçar o time do Corinthians, quinta-feira, para o jogo contra o Sport, às 19h, na Neo Química Arena, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante se reapresentou, nesta segunda-feira, após ter sido liberado para acompanhar o enterro do pai, vítima da covid-19.

Mosquito vai participar dos treinos de terça e quarta e deverá integrar a equipe, que até a quinta rodada soma uma vitória, dois empates e duas derrotas. Um provável Corinthians para quinta tem: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Gabriel e Roni (Vitinho); Gustavo Mosquito (Ramiro), Mateus Vital e Jô.

Quem está fora da partida contra o Sport é o meia Luan por causa de uma tendinite no músculo adutor da coxa esquerda. O atleta está em tratamento e não tem previsão de retorno aos treinamentos. Já o meia Gabriel Pereira está recuperado de lesão semelhante à de Luan, treinou normalmente e poderá ficar como opção para o técnico Sylvinho.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos, domingo, no empate sem gols, com o Bahia, fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do CT Joaquim Grava. Os demais participaram de um circuito de movimentação e passes.

Depois, Sylvinho organizou uma atividade de posse de bola e marcação pressão em espaço reduzido. Na última parte do treinamento, os jogadores foram separados por posições: em uma metade do campo, zagueiros e laterais fizeram um trabalho específico para a linha de quatro; enquanto do outro lado, meio-campistas e atacantes tiveram um treino de cruzamentos e finalizações contra os goleiros.