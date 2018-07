Após má fase técnica, Fred volta a se destacar com gols no Fluminense

O atacante Fred parece ter deixado para trás a fase ruim que vivenciou por causa da eliminação da seleção brasileira de forma vexatória da Copa do Mundo e em seu retorno ao Fluminense, quando o time começou a perder espaço no G4 e caiu na Copa do Brasil para o América-RN, em casa. Na reta final do Campeonato Brasileiro, o time tricolor carioca volta a brigar no alto da tabela de classificação ao mesmo tempo em que ele retorna às graças da torcidas por causa do que sempre soube fazer de melhor: gols.

No último sábado, o Fluminense empatava por 1 a 1 com o Atlético Paranaense até os acréscimos da partida. Foi então que o jogador recebeu um cruzamento na área e bateu firme para virar o jogo. O resultado fez o time carioca subir uma posição na tabela de classificação - é o sexto colocado, com 51 pontos, a dois do G4. Com esse gol, Fred chegou a 13 na competição e ocupa a vice-artilharia.

Após a vitória, o jogador mostrou ânimo com a proximidade da zona de classificação para a Copa Libertadores. "Estamos precisando dar essa arrancada. No próximo jogo, com certeza vai ter ainda mais torcedor aqui para ajudar a gente a ficar no G4", afirmou.

Sem compromissos no meio desta semana, Fred e o elenco tricolor vão ter tempo livre para se recuperarem fisicamente. No sábado, a equipe vai atrás da quarta vitória consecutiva na competição diante do Goiás, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 32.ª rodada.