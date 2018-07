Após maior goleada, São Paulo decepciona na Copa SP

BARUERI - O São Paulo decepcionou em sua segunda partida na Copa São Paulo de Futebol Júnior, neste sábado à noite, na Arena Barueri. Depois de golear o Palmas-TO por 10 a 0 na estreia, aplicando a maior vantagem numérica da primeira rodada, o time paulista entrou em campo para pegar o Sergipe com amplo favoritismo, mas não saiu de um empate sem gols, por 0 a 0.

Com o resultado, o São Paulo perdeu a liderança do Grupo U da competição para o Barueri, que goleou o Palmas por 6 a 0 e chegou a seis pontos, contra quatro do time tricolor e um do Sergipe. Na última rodada da primeira fase, na terça, o São Paulo precisa vencer os donos da casa para se classificar sem depender de critérios técnicos para tentar ser um dos melhores segundos colocados.

Apesar de ter no meio-campo duas das maiores esperanças das suas categorias de base, os meias Mirrai e João Felipe, o São Paulo exagerou nos erros de passe e pouco assustou o Sergipe, que chegou a dominar parte do jogo, no segundo tempo. No fim, a equipe paulista, empurrada pela torcida, tentou a pressão, mas não conseguiu tirar o zero do placar