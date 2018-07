Após mais de um ano, Charles festeja nova chance no Cruzeiro

Há mais de um ano sem entrar em campo, o volante Charles está de volta aos planos do Cruzeiro. O técnico Marcelo Oliveira optou pela reintegração do jogador, que vinha treinando em separado do restante do elenco desde 2014, mas agora poderá voltar a ser aproveitado. Falando em recomeço, Charles festejou a oportunidade e quer esquecer o passado.

"Conversei com a diretoria e comissão técnica e todos chegaram ao acordo de me reintegrar ao elenco. Estou muito feliz e estou vendo isso como uma nova oportunidade, é como se eu tivesse assinando um novo contrato, um recomeço de tudo, esqueçam aquele Charles que passou em 2012. O novo Charles quer vencer e vai", disse.

Charles não disputa uma partida desde novembro de 2013, quando ainda estava no Palmeiras, cedido por empréstimo. O volante explicou que chegou a ser sondado por outros clubes do futebol brasileiro, como o América Mineiro e o Botafogo, mas agora quer provar que o seu ciclo no Cruzeiro não chegou ao fim.

"Despertei o interesse de vários clubes do Brasil, como Botafogo e América-MG, mas eu preferi ficar aqui no Cruzeiro treinando em separado, eu sabia que uma hora poderia acontecer a volta, ainda bem que o Marcelo (Oliveira) me deu esta nova oportunidade e agora é agarrar com unhas e dentes. Sempre soube que meu ciclo aqui não tinha acabado, tenho que agradecer demais essa chance", completou Charles.