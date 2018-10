Após mais de um ano parado e duas cirurgias, Calazans se emociona na volta ao Flu

Após um ano e dois meses sem entrar em campo e duas cirurgias no joelho, Marquinhos Calazans voltou a jogar pelo Fluminense na vitória por 4 a 0 sobre o Paraná, na noite dessa segunda-feira, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Emocionado, o jogador falou do recomeço ao final da partida e agradeceu o apoio de companheiros do clube e da torcida. "Foi o momento mais difícil que eu tive na carreira. Se não fosse o pessoal do departamento médico do Fluminense eu não conseguiria estar aqui de novo. É um sentimento muito bom, estou sem palavras", disse Calazans, que precisou passar pela segunda cirurgia por causa de agressão de torcedores do Flamengo em dezembro de 2017.

Antes de o atacante ser chamado pelo técnico Marcelo Oliveira, a torcida do Fluminense já pedia sua entrada e foi ao delírio quando foi atendida. "É muita felicidade ver que a torcida gosta de mim. Os jogadores também, às vezes a gente convive mais com eles do que com a nossa própria família, e eu só tenho a agradecer a eles", desabafou.

A goleada foi celebrada por técnico e jogadores, assim como a torcida, que ficou mais aliviada. O Fluminense agora soma 37 pontos e aparece em oitavo lugar, com sete de vantagem para a degola e a nove da zona de classificação à Copa Libertadores.