Após mais um gol, Brenner planeja sequência no São Paulo para 'manter espaço'

Brenner começa a assumir um papel de talismã no time do São Paulo. Como fizera no clássico contra o Corinthians, semana passada, o atacante entrou no segundo tempo e foi decisivo para a marcação de dois dos três gols marcados pelo time na vitória sobre o Fluminense, neste domingo, no Morumbi.

"Fico feliz de entrar no segundo tempo e ajudar a equipe a sair vitoriosa. Espero manter a sequência. Trabalhando firme para manter o espaço", disse o atleta, autor do primeiro gol, aos cinco minutos da etapa final. Ele apareceu no meio da zaga carioca, após cobrança de escanteio e desvio na trajetória da bola.

O jogador, de 20 anos, quase fez um golaço, aos oito minutos. Após receber de Tchê Tchê, o atacante carregou a bola em direção à área do Fluminense, passou por dois marcados e finalizou na trave esquerda de Marcos Felipe. Luciano aproveitou o rebote.

Brenner agradece o apoio recebido dentro e fora de campo para a boa fase. "Isso devo muito à minha família, o elenco. O clima é bom e tudo fica mais fácil", disse o jogador, logo após a partida.

O São Paulo volta a jogar pelo Brasileiro na quarta-feira, mais uma vez no Morumbi, para enfrentar o Red Bull Bragantino. E Brenner espera repetir mais uma atuação, sendo opção do técnico Fernando Diniz no banco ou no time titular.