Após mais uma derrota, Vasco demite o técnico Gaúcho Apenas poucos minutos após a derrota por 2 a 0 para o Nova Iguaçu, em Volta Redonda, pela segunda rodada da Taça Rio - o segundo turno do Campeonato Carioca -, a diretoria do Vasco anunciou a demissão do técnico Gaúcho. Ainda no estádio Raulino de Oliveira, após os inúmeros protestos da pequena torcida presente ao jogo - apenas 770 pagantes -, coube ao diretor executivo de futebol René Simões confirmar a saída do treinador.