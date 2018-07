Após mais uma vitória, Corinthians repete feito realizado há 80 anos

A vitória por 2 a 0 sobre o Patriotas fez com que o Corinthians chegasse a incrível marca de 31 partidas consecutivas sem derrotas e o atual elenco, comandado por Fábio Carille, atingiu mais um feito histórico. A série invicta é a segunda maior da história do clube.

A invencibilidade de 31 jogos iguala o feito conquistado entre 1936 e 37. A maior sequência da história do clube aconteceu em 1957, quando o time alvinegro ficou 37 jogos sem saber o que é perder.

Entre jogadores e comissão técnica do Corinthians, o assunto é tratado com naturalidade. O técnico Fábio Carille, inclusive, nem gosta de falar do tema com os jogadores e garante que isso não é tratado durante suas preleções.

"Não gosto de trazer para o meu grupo esse assunto. Em nenhuma reunião falei de invencibilidade. É claro que é um orgulho para nós e todos se sentem felizes por isso. Um clube com a história do Corinthians e você atingir uma marca dessas é algo importante. Mas a nossa responsabilidade é de fazer um bom jogo e se preparar para a próxima partida. Levo jogo a jogo", disse o treinador.

O embalado Corinthians volta a campo neste domingo, para enfrentar o Flamengo, às 16h, novamente na Arena Corinthians. Na Sul-Americana, ele aguarda pelo vencedor de Independiente Medellín-COL e Racing-ARG, que jogam nesta quinta-feira, às 21h45. No primeiro jogo, o time argentino venceu por 3 a 1, em casa.