Após mal começo na Série A2 paulista, Guilherme Alves deixa comando da Portuguesa

Guilherme Alves não é mais técnico da Portuguesa. Em comunicado oficial divulgado nesta terça-feira, o clube anunciou que o treinador optou por entregar o cargo após uma reunião com o presidente Alexandre Barros e outros membros da diretoria.

O time da capital vive um momento delicado no Campeonato Paulista da Série A2 - a segunda divisão estadual. No momento ocupa a 13.ª colocação com quatro pontos, a somente um da zona de rebaixamento.

A pressão sobre Guilherme Alves cresceu aos poucos e se intensificou após derrota por 3 a 0 para o Oeste, no estádio do Canindé, em São Paulo, pela sexta rodada. A partida ficou marcada por um protesto inusitado da torcida, que interceptou um motoboy e comeu as 10 pizzas que seriam entregues aos jogadores após o jogo.

A decisão pela saída dele demorou a ser tomada, já que o jogo em questão foi disputado na última terça-feira, dia 30 de janeiro, e desde então o time não voltou a campo. Além da troca no comando, a diretoria ainda deve dispensar alguns atletas e analisar novas contratações.

Guilherme Alves foi contratado em novembro de 2017, como sucessor de PC Gusmão. Isso depois de uma temporada na qual o time fracassou no Campeonato Brasileiro da Série D e na Copa Paulista, ficando sem competição nacional em 2018.

O técnico deixa a Portuguesa depois de uma vitória, um empate e três derrotas em cinco jogos. O seu próximo jogo será contra o Votuporanguense, neste sábado, às 16 horas, em Votuporanga (SP).