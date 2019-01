Após 'mal-entendido', Everton nega saída do Grêmio: 'Quero dar alegria à torcida'

O atacante Everton tentou encerrar a polêmica criada na semana passada e que ampliou os rumores sobre uma possível saída do Grêmio. O atacante garantiu nesta terça-feira que o episódio envolvendo sua conta no Instagram não passou de um "mal-entendido" e garantiu que pretende permanecer no clube gaúcho.

"O assunto da última semana não passou de um mal-entendido, que já foi resolvido. Ainda pretendo dar muitas alegrias ao torcedor gremista e tenho mais quatro anos de contrato, que pretendo cumprir", declarou.

Na semana passada, Everton deixou de seguir a página do Grêmio no Instagram e alterou sua foto de perfil. Se antes aparecia vestindo uma camisa do clube, passou a mostrar sua imagem defendendo a seleção brasileira. Foi o suficiente para imprensa e torcedores especularem sobre seu destino.

Entre os possíveis interessados no futebol do atacante, rumores ganharam força sobre uma possível sondagem do Manchester City. E mesmo que garanta o desejo de seguir no Grêmio, Everton admitiu que sonha em atuar um dia no futebol europeu.

"É o sonho de qualquer atleta jogar na Europa, mas tenho que conter essa ansiedade, porque o clube que eu defendo é o Grêmio. Tenho que focar totalmente aqui. Enquanto não houver nada de concreto, meu foco total é aqui e tenho que me dedicar ao máximo", considerou.