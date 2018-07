Após manter Ceará na Série B, técnico Lisca renova contrato por um ano

No comando da equipe há dois meses, o treinador conseguiu liderar uma grande reação na reta final do torneio nacional, evitando o rebaixamento para a Série C. Com 45 pontos, o time cearense terminou esta edição da Série B na 15ª posição e Lisca foi festejado pela torcida como um herói no último sábado, quando o Castelão recebeu mais de 45 mil pessoas.

Após assumir o Ceará, Lisca acumulou seis vitórias, um empate e duas derrotas, o que resulta em um aproveitamento de 70,3% dos pontos que disputou. E o bom desempenho deixou o comandante otimista para a temporada de 2016.

"As expectativas são as melhores possíveis, afinal vamos trabalhar para montar um grande time e brigar por todas as competições que o Ceará vá disputar. O meu relacionamento com todos sempre foi ótimo e esse é, com certeza, um dos motivos pelo qual optamos pela minha permanência no comando da equipe", afirmou o treinador, em declarações reproduzidas pelo site oficial do Ceará.

O presidente do clube, Robinson de Castro, também exaltou o bom trabalho realizado por Lisca e aposta que o treinador poderá traçar uma nova trajetória vitoriosa à frente da equipe em 2016. "O Lisca foi importante para que o Ceará pudesse conseguir o improvável, o impossível e o impensável. O trabalho competente feito por ele nos últimos nove jogos o credenciou para comandar o nosso time em 2016, então a expectativa de todos nós é de que o Lisca obtenha sucesso nesta nova missão", disse o dirigente.