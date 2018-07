Luan vê Vasco como favorito nas competições de 2016

Os jogadores do Vasco deram seguimento neste domingo ao trabalho de pré-temporada. O treino em São Januário foi dividido em duas partes. Na primeira, os atletas fizeram trabalho de musculação e depois foram ao campo treinar com bola.

O técnico Jorginho realizou uma atividade em campo reduzido. O zagueiro Luan destacou a força do elenco, que fez uma boa campanha na reta final do Campeonato Brasileiro, mas não conseguiu evitar o rebaixamento para Série B.

"Está sendo um trabalho intenso, sabemos que nesse início é desgastante, mas ao mesmo tempo importante para termos um bom desempenho lá na frente. Fizemos um bom segundo turno do Brasileiro no ano passado, jogamos de igual para igual com todos os clubes. A diretoria fez um esforço grande para manter todos os jogadores. Eu acho que podemos ter um grande desempenho em todas as competições que disputarmos este ano", comentou ao site oficial do Vasco.

O elenco volta a treinar nesta segunda-feira, em São Januário. Após as atividades, os jogadores viajam para Pinheiral, onde realizam a pré-temporada até o dia 23 de janeiro. "Pinheiral é um local bom para treinar, bem reservado. Com muito trabalho, precisamos corrigir os erros que cometemos na última temporada. Que a gente possa tirar proveito de todos os treinamentos e ensinamentos que o Jorginho tem para nos passar", finalizou Luan.