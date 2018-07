Após maratona, Copa São Paulo tem 26 times classificados

SÃO PAULO - A maratona de 34 jogos neste sábado pela terceira rodada da fase inicial da Copa São Paulo de Júnior definiu mais 20 classificados. Entre eles, 17 líderes de grupos e mais três pelo índice técnico: Kashiwa Reysol, Brasília e Palmeiras. No total 26 times já se garantiram na segunda fase. Neste domingo saem mais seis times, sendo três líderes e outros três pelo índice técnico.

Na quinta-feira, se garantiram São Paulo, Flamengo-RJ e Audax. Na sexta-feira, se classificaram Fluminense-RJ, São Carlos-SP e Taboão da Serra. Neste sábado cedo, o Santos passou com 100% de aproveitamento ao vencer o Criciúma, por 3 a 1.

À tarde, mais 16 clubes passam à próxima fase. São eles: Ferroviária, pelo Grupo A; Sport Recife pelo Grupo B; Ceará, pelo Grupo D; Internacional no Grupo E; Linense no Grupo F; Coritiba no Grupo G; Mirassol no Grupo J; Juventude no Grupo L; Paraná no Grupo M; CRB no Grupo N; Goiânia no Grupo O; América-MG no Grupo P; São Bernardo no Grupo R; Cruzeiro no Grupo S; Portuguesa no Grupo U; Flamengo-SP no Grupo Y.

ÍNDICE TÉCNICO - Embora já estejam classificados pelo índice técnico, o time japonês, Brasília e Palmeiras ainda não sabem suas posições finais. No momento, o Kashiwa Reysol tem sete pontos e saldo de gols de cinco; Brasília e Palmeiras têm saldo de gols de dois, mas o time candango leva vantagem no número de gols marcados: sete a cinco.

Existe outro time com sete pontos, mas ainda não tem sua vaga matematicamente assegurada. É o Aquidauanense-MS. Ele tem saldo de dois gols, porém, perde para o Palmeiras em gols marcados: cinco a quatro.

Os últimos classificados sairão neste domingo. No campo do Nacional, em São Paulo, Nacional e Atlético Mineiro, brigam pela liderança do Grupo Z. Ambos têm seis pontos e o time mineiro leva vantagem no saldo de gols: cinco a quatro. O empate, portanto, classifica os dois times.

No Grupo X, em Osasco, Grêmio Osasco e Botafogo-RJ também têm seis pontos, com igualdade no saldo de gols: sete a sete. O time carioca leva vantagem no número de gols marcados: oito a sete. Mas o empate também classifica os dois times.

Pelo Grupo K, Remo e Corinthians têm quatro pontos e podem chegar aos sete. O time paraense enfrenta o XV de Piracicaba, enquanto o time paulista pega a Internacional de Limeira, dentro do Limeirão. No momento, o Remo tem melhor saldo de gols: dois a um.