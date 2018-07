Após maratona de jogos no Brasileirão, Dunga faz treino 'opcional' no Inter

PORTO ALEGRE - Ronaldo Alves, Jackson, Cláudio Winck, Ednei, Josimar, Alan Patrick, Mike, Rafael Moura e Agenor foram os nove atletas que decidiram aparecer para treinar nesta tarde de segunda-feira no CT do Parque Gigante. Isso porque o Internacional de Dunga inovou e criou um treino opcional. Aparecia para trabalhar quem quisesse.

A novidade é resultado da maratona de jogos do Internacional no Brasileirão, que fez quatro jogos nos últimos nove dias e domingo encarou o Criciúma, em Santa Catarina. Por conta do bom desempenho no final desta sequência - o time venceu e colou no G4 - a comissão técnica resolveu abrir mão do dia de trabalho.

Mesmo assim nove jogadores apareceram no Parque Gigante. Dos titulares, apenas um: o volante Josimar. Além dele, também Alan Patrick entrou contra o Criciúma. Todos trabalharam com bola, exceção a Mike, que só correu ao redor do gramado.

O Inter volta a treinar na manhã desta terça-feira, mas desta vez a presença de todos é obrigatória. Em seguida o elenco viaja para Salvador. Na quinta-feira, enfrenta o Bahia, às 21h, na Arena Fonte Nova, pela 22ª rodada do Brasileirão.