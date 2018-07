Após marcar 2 gols, Salah sente contusão e pode virar desfalque no Liverpool

O sábado não foi tão perfeito quanto o esperado para Mohamed Salah. Depois de fazer os dois gols na vitória de virada do Liverpool sobre o Leicester City, por 2 a 1, pelo Campeonato Inglês, o atacante egípcio precisou ser substituído ao sentir uma contusão.

A informação veio do próprio técnico do Liverpool, o alemão Jürgen Klopp. Preocupado porque o próximo jogo será já nesta segunda-feira contra o Burnley, também pelo Campeonato Inglês, o comandante revelou que Mohamed Salah deixou o duelo mancando e pode virar um importante desfalque.

"Ainda não sabemos exatamente o que aconteceu neste momento, mas ele estava mancando. Isso nunca é um bom sinal, para ser honesto", lamentou o treinador do Liverpool. "Precisamos saber qual é o problema. Veremos o que podemos fazer para a próxima partida".

Com 17 gols no Campeonato Inglês, apenas um atrás do artilheiro Harry Kane, do Tottenham, Mohamed Salah comandou a virada do Liverpool neste sábado. Recebeu dois passes de calcanhar - um de Milner e outro de Mané - e bateu duas vezes com precisão para garantir a vitória.