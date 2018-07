Após marcar 3, André pede para Atlético-MG não relaxar

"Você vai melhorando a cada jogo, vai disputando mais partidas e agora é continuar assim. Não podemos relaxar agora, já temos que pensar no América, que é o nosso próximo adversário", afirmou André, se referindo ao confronto de domingo, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas.

Com a bela atuação diante do Guarani, o atacante assumiu a artilharia do torneio estadual, com cinco gols, mas evitou se vangloriar e destacou que a conquista dos três pontos está acima dos seus feitos pessoais. "Tive as oportunidades e aproveitei. O mais importante é sempre estar ajudando a equipe a conseguir as vitórias", ressaltou.

O técnico Cuca, por sua vez, destacou a eficiência atlética nas jogadas de bola parada e nos contra-ataques diante do Guarani. "Você tem que utilizar as características do seu time. Nossa bola parada é boa, encaixou bem e fizemos dois gols. Fechamos bem e exploramos os contra-ataques. Fizemos dois gols dessa forma e poderíamos até ter feito mais, mas, de um modo geral, está muito bom pelo que a equipe produziu", analisou o treinador.

O comandante ainda elogiou o fato de o Atlético ter conseguido golear fora de casa em um confronto disputado sob temperatura escaldante em Divinópolis. "Dia muito quente, um calor enorme, você tem que valorizar muito a posse de bola. Foi um jogo corrido e, dentro do que dá para se jogar aqui, foi bem jogado. Sofremos um ou outro risco atrás, o que é normal, pela qualidade do adversário", completou.