Após marcar contra o Corinthians, Everton renova com o Grêmio por quatro anos

O Grêmio renovou nesta segunda-feira o contrato do atacante Everton. Destaque na vitória sobre o Corinthians por 3 a 0 no último domingo, em Porto Alegre, ao marcar um dos gols, o jogador teve o vínculo prolongado até 2020 e já está regularizado novamente no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Everton foi revelado pelas categorias de base do time tricolor. Além dele, o clube gaúcho renovou com outros três atletas que são promessas e já fazem parte do grupo profissional: o goleiro Leo, o lateral Breno e o volante Arthur.

O atacante teve as primeiras chances com Roger Machado no final do ano passado. Começou a temporada como titular, mas perdeu um pouco de espaço no Campeonato Gaúcho. No Brasileirão, recuperou a posição, mas devido uma lesão muscular ficou fora das últimas rodadas.

Sua volta aconteceu justamente na vitória por 3 a 0 sobre o Corinthians, no último domingo, pela 20ª rodada do Brasileirão. Inicialmente, ele começaria na reserva, mas ganhou a posição por causa de lesão sofrida por Negueba.

Com o triunfo, que teve direito a recorde de público na Arena Grêmio (foram pouco mais de 50 mil torcedores), o time tricolor subiu para a terceira colocação no Brasileiro, com 35 pontos, a quatro de distância do líder Palmeiras.