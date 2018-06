Após marcar dois em goleada belga, artilheiro Lukaku mostra preocupação com lesão

Artilheiro da Copa do Mundo ao lado de Cristiano Ronaldo com quatro gols, o atacante Romelu Lukaku mostrou preocupação com a lesão que o tirou do jogo no qual a Bélgica venceu a Tunísia por 5 a 2, neste sábado, em Moscou. O autor de dois gols no confronto foi substituído no segundo tempo por causa de uma lesão no tornozelo esquerdo.

"Sim, é uma preocupação para a próxima partida. Vou falar com o médico para ver a situação. Espero que não seja nada grave", afirmou o atacante após a partida no estádio do Spartak. "Fizemos uma grande partida. O time se mostrou consistente e aproveitou as oportunidades. Foi um grande jogo", completou o jogador do Manchester United.

Antes da lesão, Lukaku foi a principal referência do ataque belga. Com os dois gols de deste sábado, ele se consolidou como o maior artilheiro da história da seleção. Fez 40 gols em 71 jogos disputado pela equipe nacional.

E o atacante de família congolesa protagonizou um lance inusitado ainda no primeiro tempo deste duelo em Moscou. Após uma disputa com o goleiro da Tunísia, ele caiu, mas rapidamente se levantou e sinalizou ao árbitro que não havia sido falta. O jogador temia que pudesse ser advertido com cartão amarelo por simulação.

Na próxima quinta-feira, às 15 horas (de Brasília), em Kaliningrado, a Bélgica vai enfrentar a Inglaterra para definir o campeão do Grupo G do Mundial. O técnico Roberto Martínez deverá escalar um time misto para recuperar os seus atletas visando as oitavas de final. Eden Hazard teve uma lesão na panturrilha e Mertens saiu de campo com dores no tornozelo.