Após marcar quatro gols em 20 minutos, Fred parabeniza elenco do Atlético-MG

O Atlético Mineiro estava se complicando na partida desta quinta-feira contra o Sport Boys (Bolívia), em Belo Horizonte, pela Copa Libertadores, quando Fred despertou e resolveu o confronto praticamente sozinho. Em cerca de 20 minutos, o atacante marcou impressionantes quatro gols. E o Atlético Mineiro, que era surpreendido e perdia em casa por 2 a 1, não só virou o jogo, como goleou por 5 a 2.

Assim, Fred chegou à marca de 16 gols neste ano em jogos oficiais - numericamente, é o melhor início de temporada de sua carreira.

Feliz com a boa atuação, Fred comemorou o resultado e parabenizou o elenco pela vitória. "Depois da turbulência, depois do tempo fechado, ele abre e vem coisa boa, graças a Deus. Parabéns a todo mundo aí que se dedicou muito e conseguiu uma virada incrível para a equipe", celebrou.

Já o técnico Roger Machado ponderou que o jogo deve servir de alerta ao elenco: independentemente do adversário, a Libertadores sempre traz duelos difíceis. "A dificuldade é do jogo. Não vamos esmagar os adversários do começo ao fim", avaliou.

O resultado desta quinta-feira deixou o Atlético Mineiro na liderança do Grupo 6, com quatro pontos, os mesmos do argentino Godoy Cruz.