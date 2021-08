Após marcar três gols, Yuri Alberto fala em 'noite especial' contra o Flamengo

Autor de três gols na vitória do Internacional por 4 a 0 para cima do Flamengo, neste domingo, no Maracanã, o atacante Yuri Alberto classificou a noite como "especial". O resultado reabilita o time gaúcho no Brasileirão e impede o rival de encostar nos primeiros colocados. "A ficha ainda não caiu ainda, estou muito feliz. Passa uma confiança muito grande. Voltamos a ganhar, fora de casa, no Maracanã, uma noite especial para todos nós e para todos os colorados", falou.

Yuri Alberto ainda achou que o resultado poderia ter sido mais elástico. "Foi melhor do que esperado. Tivemos mais chances, poderíamos ter feito mais, mas estou feliz com a vitória", completou.

Quem também falou após o apito final foi o atacante Taison. Se Yuri Alberto acabou com uma série negativa de nove jogos sem fazer gol, o camisa 7 marcou pela primeira vez com a camisa colorada nesse seu retorno. A última vez foi há 11 anos, curiosamente, contra o próprio Flamengo.

"O gesto é porque sofri preconceito na Ucrânia, passei por racismo e sempre quando fazia gol lá e aqui, eu vou comemorar desta maneira", falou Taison.

O bom futebol apresentado neste domingo rendeu ao Internacional a 11.ª colocação com 18 pontos, cinco da zona de Copa Libertadores. O próximo desafio é no domingo, às 20h30, diante do Fluminense, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.