Após marcas corintianas caírem com empate, Carille 'projeta' título com 72 pontos

Demorou 14 rodadas para o Corinthians sair atrás no placar pela primeira vez neste Campeonato Brasileiro. O empate por 2 a 2 com o Atlético-PR, em casa, no último sábado à noite, no Itaquerão, também colocou fim à invencibilidade de Cássio na meta alvinegra. O goleiro não tomava um gol desde a vitória sobre o São Paulo, por 3 a 2, ainda pela sexta rodada da competição nacional.

Nestes sete jogos foram 674 minutos sem tomar gol, marca que o coloca como segundo goleiro do clube que mais tempo ficou sem ser vazado no Brasileirão. Ele agora só perde para Jairo, que, em 1978, ficou 957 minutos invicto.

Essas marcas caem justamente no momento em que Fábio Carille não pôde contar com dois jogadores em seu sistema defensivo. Destaque na vitória sobre o Palmeiras, com um gol e um pênalti sofrido, Guilherme Arana estava suspenso. Já o zagueiro Pablo está com uma contratura na coxa direita e sequer tem previsão de retorno.

Até por isso o treinador fez questão de exaltar o ponto conquistado em casa, ao invés de lamentar os dois pontos perdidos. "Sabíamos da dificuldade do jogo, criamos oportunidades, várias, mas campeonato é assim, mais um ponto conquistado, tem que valorizar esse ponto. Gostei do volume, pela semana que foi achei que seria menor, mas conseguimos imprimir um volume legal", disse, em entrevista coletiva, no Itaquerão.

O comandante também falou sobre a projeção de pontos que faz para o time que será campeão do Brasileirão no fim da temporada. "Tenho comigo que, do jeito que está o campeonato hoje, com 72 pontos consegue o título, essa é a conta que eu faço, mas isso (essa projeção) vai se definir mesmo faltando oito rodadas. Não acredito que alguém vai ser campeão com 80 (precisando atingir esta pontuação), pelos resultados que já aconteceram. Amanhã talvez eu já mude (minha projeção), mas hoje acho que com 72 (um time) é campeão."

O Corinthians lidera o Brasileirão com 36 pontos, com aproveitamento de 85,7%. Além disso, o time de Parque São Jorge não perde há 28 jogos consecutivos, a quarta maior marca da história do clube, atrás apenas das obtidas em 1956 (29 jogos), 1936/1937 (31 jogos) e 1957 (37 jogos).

O Corinthians voltará a campo pelo Brasileirão na próxima quarta-feira, às 21 horas, contra o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis, pela 15ª rodada do Brasileirão. O primeiro treino da equipe para o confronto está marcado para começar às 10 horas desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava.