Após Marta faturar prêmio, Brasil cai para oitavo no ranking feminino da Fifa

A Fifa divulgou nesta sexta-feira mais uma atualização do ranking das seleções femininas. Quatro dias depois de Marta ser eleita a melhor jogadora do mundo pela sexta vez na carreira, o time brasileiro não experimentou o mesmo sucesso e caiu uma colocação na lista.

De sétimo, a seleção de Vadão caiu para a oitava posição, com 1973 pontos. A fraca campanha no Torneio das Nações, em que somou apenas uma vitória, contra o Japão, e perdeu para Austrália e Estados Unidos, fez com que o Brasil perdesse 12 pontos, sendo ultrapassado justamente pelas australianas, que subiram de oitavas para sextas.

Esta, no entanto, não foi a única mudança no Top 10 do ranking. Outro destaque ficou por conta da Inglaterra, que foi beneficiada pela boa campanha nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo e subiu da quarta para a terceira colocação, deixando para trás a França, que não teve o mesmo sucesso nas Eliminatórias.

A liderança segue nas mãos das norte-americanas. Com a conquista do Torneio das Nações, a seleção manteve-se com os mesmos 2114 pontos, com vantagem confortável para a Alemanha, que aparece na vice-liderança, com 2049.

Quem entrou no Top 10 foi a Suécia, que subiu duas posições e está em nono, deixando para trás Holanda e Coreia do Norte, respectivamente. Entre todas as equipes no ranking, destaque para a Jamaica, que subiu sete colocações e aparece agora em 64.º.

Confira a classificação atualizada do ranking da Fifa:

1) Estados Unidos, 2.114 pontos

2) Alemanha, 2.060

3) Inglaterra, 2.034

4) França, 2.033

5) Canadá, 2.014

6) Austrália, 2.012

7) Japão, 1.981

8) Brasil, 1.973

9) Suécia, 1.964

10) Holanda, 1.963

11) Coreia do Norte, 1.938

12) Espanha, 1.916

13) Noruega, 1.907

14) Coreia do Sul, 1.880

15) China, 1.876

16) Dinamarca, 1.864

17) Itália, 1.855

18) Suíça, 1.840

19) Escócia, 1.811

20) Nova Zelândia, 1.810