Após Mattos, Cruzeiro confirma Ocimar Bolicenho como diretor executivo

No mesmo dia em que anunciou a chegada de Alexandre Mattos para trabalhar na gestão do clube de modo voluntário e temporário, o Núcleo Gestor Transitório do Cruzeiro anunciou a contratação de Ocimar Bolicenho. Ele vai exercer o cargo de diretor executivo de futebol.

LEIA TAMBÉM > Corregedor arquiva em 20 minutos cinco reclamações contra Deltan da Lava Jato

A última experiência de Ocimar foi em um clube da Série B, competição que o Cruzeiro vai disputar pela primeira vez em 2020. O dirigente passou os últimos quatro anos no Londrina, time que foi caiu para a Série C no ano passado. Aos 61 anos, ele possui longo currículo no futebol, em passagens por clubes como Ponte Preta, Athletico-PR, Bahia, Paraná e Santos, onde foi gerente de futebol em 2009.

No Cruzeiro, em um primeiro momento, Ocimar vai trabalhar ao lado de Mattos, dispensado pelo Palmeiras na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado. O dirigente também teve a sua chegada ao clube confirmada nesta segunda-feira, mas de modo provisório, pois vai se transferir para a Inglaterra, onde atuará no Reading, clube da segunda divisão, ainda durante o primeiro semestre de 2020.

Em parceria com Mattos, Ocimar terá tarefas importantes nesse início de temporada, sendo a principal delas a montagem do elenco. É esperada uma enorme reformulação, especialmente porque a nova gestão estabeleceu um teto salarial de R$ 150 mil, valor muito inferior ao recebido pelas principais estrelas do grupo.

A contratação de Ocimar e a chegada de Mattos também fazem parte do processo de reformulação do departamento de futebol realizado pelo Núcleo Gestor Transitório. Afinal, o diretor Marcelo Djian e o gerente Marcone Barbosa foram demitidos pelo Cruzeiro no mesmo dia do anúncio dos novos nomes.