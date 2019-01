Após 'melhor temporada da carreira', Neilton mira Libertadores no Inter

Após fazer a "melhor temporada da carreira", o atacante Neilton quer fazer bonito também no Internacional, clube que o apresentou oficialmente nesta sexta-feira. Destaque do Vitória em 2018, o jogador de 24 anos sonha em se destacar na Copa Libertadores com a camisa colorada.

"O Inter é um clube gigantesco. O projeto que me foi apresentado, os campeonatos que o time vai disputar, o grupo qualificado que tem e a vontade que eu tinha de vestir essa camisa foram o motivo da minha escolha. Sempre tive vontade de vestir estas cores, de jogar aqui, então estou muito feliz. Disputar a Libertadores também é o desejo de qualquer jogador", comentou o reforço colorado.

Neilton chega ao clube gaúcho, que brigou pelo título do Brasileirão em 2018, no embalo de sua melhor temporada da carreira. "Foi minha melhor temporada. Tive bastante tempo em campo, sequência sem lesões. O resultado foi este. Buscarei ajudar da melhor forma, com gols, assistências. Quero ajudar o Inter. Estou aqui para colaborar", afirmou o autor de 21 gols em 56 partidas em 2018 - foi artilheiro do Campeonato Baiano e marcou sete gols no Brasileirão.

Contratado por empréstimo, até o fim do ano, o atacante ainda não sabe como jogará sob o comando do técnico Odair Hellmann. Acostumado a atuar pelas pontas, ele jogou também mais centralizado pelo Vitória na temporada passada.

"Tenho a facilidade de jogar pelas pontas e também por dentro. Estou à disposição do treinador. Sou mais uma opção dentro do grupo para alcançarmos objetivos importantes nesta temporada. Já conversei com o Odair de forma bastante transparente. Ele falou comigo da maneira que ele gosta que o time jogue. Quero dar o meu melhor dentro de campo, fazendo gols e ajudando o time com muita disposição", declarou.