Após meses fora, Götze voltará a treinar no Borussia Dortmund nesta sexta

Herói da Alemanha na Copa do Mundo de 2014 ao marcar o gol do título da sua seleção na final contra a Argentina, Mario Götze está próximo de retomar a sua rotina no futebol. Nesta sexta-feira, o meia-atacante deve iniciar os treinamentos ao lado dos seus companheiros do Borussia Dortmund após o período de férias.

Götze não entra em campo desde janeiro e foi diagnosticado em fevereiro com "distúrbios metabólicos" após meses de problemas musculares recorrentes, algo que afetou o seu retorno ao Dortmund, ocorrido antes do início da última temporada, após passagem pelo Bayern de Munique.

Por causa disso, Götze, de 25 anos, disputou 11 partidas da última edição do Campeonato Alemão, sendo apenas quatro delas completas. E na véspera do seu retorno às atividades, o meia divulgou um texto no seu perfil no Facebook em que faz uma série de agradecimentos ao apoio recebido do clube, familiares e torcedores para superar esse momento complicado e de incertezas na sua carreira.

"Devido a uma desordem metabólica, não consegui jogar futebol ultimamente. Nos últimos meses, passei por um tratamento bem-sucedido e agora estou de volta. Amanhã (sexta-feira) vou começar a terceira etapa do meu programa de recuperação. Isso significa que vou realizar o teste de desempenho e começar a treinar com a equipe em breve. Estou mais do que animado para voltar ao estádio e ao campo de treinamento novamente", escreveu. "Eu tenho muito para agradecer. Vejo vocês no campo", acrescentou.

Além de Götze, o Dortmund terá outras novidades no seu retorno para a pré-temporada, a começar pelo técnico Peter Bosz. Além disso, vão se apresentar os recém-contratados Omer Toprak e Dan-Axel Zagadou. Mas a lista de lesionados segue sendo longa, com Marco Reus, Raphael Guerreiro, Julian Weigl e Shinji Kagawa.

Maximilian Philipp, Mahmoud Dahoud e o espanhol Mikel Merino, que também foram anunciados como reforços do Dortmund, mas só vão se apresentar posteriormente, pois participaram do Campeonato Europeu Sub-21.