Após 'momento complicado' do Flu, Gum sonha com título na Copa do Brasil O Fluminense está tendo em 2015 um ano bem diferente do que estava acostumado. Sem a patrocinadora que lhe garantia um dos melhores elencos do Brasil nos últimos anos, sequer chegou à final do Campeonato Carioca e luta no meio da tabela do Brasileirão. Na Copa do Brasil, no entanto, chegou aos trancos e barrancos às semifinais. Agora, mesmo em meio a uma temporada tão complicada, está a apenas quatro jogos de um título nacional.