Após mordida, Ajax suspende Suárez por dois jogos

O Ajax decidiu punir o seu atacante Luis Suárez com dois jogos de suspensão, após o jogador ter sido flagrado dando uma mordida no volante Otman Bakkal, do PSV, na partida entre as equipes, pelo Campeonato Holandês, no último sábado.

No entanto, a suspensão só valerá para partidas da liga nacional do país. Com isso, o uruguaio está liberado para atuar diante do Real Madrid, nesta terça-feira, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Além da punição, ele receberá uma multa, cujo valor não foi divulgado pelo clube.

A medida foi tomada pelo Ajax após parte da imprensa da Holanda pedir que algo fosse feito para punir Suárez, já que o árbitro da partida não viu o lance. O jornal De Telegraaf chegou a chamar o jogador de "canibal".

Suárez foi um dos destaques da Copa do Mundo da África do Sul, com três gols marcados, mas também enfrentou duras críticas por ter feito uma defesa com as mãos que evitou um gol de Gana nas quartas de final da competição.

