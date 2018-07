Após morte de amigo, Calleri vira baixa no São Paulo antes de jogo

O São Paulo sofreu uma baixa minutos antes de a partida contra o Atlético-PR começar. O atacante Jonathan Calleri deixou o vestiário do estádio do Morumbi chorando, na noite deste sábado, ao receber a notícia do falecimento de seu melhor amigo, em um acidente de moto, na cidade de Buenos Aires, na Argentina.

O jogador deixou o estádio em um carro particular e está indo para a Argentina às pressas. Artilheiro da equipe paulista na temporada com 12 gols, e da Copa Libertadores, com oito bolas na rede, o atacante treinou normalmente durante a última semana e voltaria a atuar nesta sétima rodada do Campeonato Brasileiro depois de quatro partidas.

O argentino começa a viver os últimos momentos no clube. No mês que vem, ao fim da disputa da Copa Libertadores, o responsável por quase 30% dos gols do São Paulo em 2016 deve se transferir para o futebol europeu.

A presença do jogador era uma aposta do técnico Edgardo Bauza para melhorar a produção ofensiva de sua equipe. O time tricolor marcou apenas cinco gols nas seis primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Alan Kardec começou a partida como titular no lugar do camisa 12.