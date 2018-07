Após morte de avô, Rafael Carioca desfalca Atlético-MG contra o Flamengo

Rafael Carioca perdeu o avô na última quarta-feira, no dia em que o time venceu o Internacional por 2 a 1 no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. E o volante pediu para não encarar o Flamengo neste fim de semana por estar abalado com o falecimento.

Assim, o volante está fora do duelo deste sábado. E a tendência é de que a sua ausência leve Marcelo a retomar o esquema tático com dois volantes, utilizado na maior parte da temporada. Isso só não é uma certeza porque o técnico fechou o treinamento desta sexta-feira, o último antes do confronto.

Certo mesmo é que o centroavante Fred, que não pode atuar pelo time na Copa do Brasil por ter defendido o Fluminense na competição, estará de volta ao ataque do Atlético-MG, retomando a vaga que foi de Lucas Pratto diante do Internacional.

Sem Rafael Carioca e com a tendência de que Marcelo escale o Atlético-MG com dois volantes, o meia equatoriano Erazo e o atacante Clayton disputam uma vaga no setor ofensivo.

Assim, o Atlético-MG deve entrar em campo com a seguinte formação: Victor; Carlos César, Erazo, Gabriel e Fábio Santos; Leandro Donizete, Júnior Urso, Otero e Cazares (Clayton); Robinho e Fred.

A novidade no treino deste sábado foi Maicosuel. O meia-atacante acelerou o processo de recuperação de uma lesão ao iniciar os trabalho de transição para a preparação física. Assim, logo deve estar à disposição de Marcelo.

Com 59 pontos, o Atlético-MG ocupa o terceiro lugar no Brasileirão. Em caso de vitória sobre o Flamengo, assumirá a vice-liderança do torneio nacional, pois o adversário deste sábado soma 61.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG:

Goleiros: Victor e Giovanni.

Laterais: Carlos César, Fábio Santos, Leonan e Patric.

Zagueiros: Edcarlos, Erazo, Jesiel e Gabriel.

Meio-campistas: Leandro Donizete, Júnior Urso, Lucas Cândido, Carlos Eduardo, Yago, Otero e Cazares.

Atacantes: Robinho, Lucas Pratto, Clayton, Fred, Luan e Hyuri.