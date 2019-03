Após morte de Coutinho, Mengálvio diz: 'Meu coração está de luto por você'

A morte de Coutinho, aos 75 anos, chocou o mundo do futebol e fez com que jogadores do Santos, ex-jogadores, clubes e federações se manifestassem nas redes sociais para demonstrar solidariedade aos familiares do ex-atleta e lamentar o acontecido.

Mengálvio, que fez história ao lado de Coutinho, publicou uma mensagem em seu instagram demonstrando sua emoção. "Hoje não é só o @santosfc e o Futebol que estão tristes, pois acabo de perder um dos meus melhores amigos dentro e fora de campo, uma pessoa extraordinária como ser humano, meu coração está de luto por você #Couto vai fazer muita falta", escreveu o ex-meia, que fez parte do fantástico time do Santos na década de 60, que conta com ele, Coutinho e Pelé, entre outros.

O atacante Rodrygo, do Santos, também se manifestou e demonstrou solidariedade com a família de Coutinho, além de apontá-lo como uma referência para os garotos do time alvinegro. Jean Lucas, que chegou recentemente do Flamengo para o time da Baixada Santista, também se manifestou nas redes.

O pentacampeão Cafu foi outro que fez questão de registrar seu luto em sua página no Twitter. Alguns clubes também demonstraram apoio e deixaram de lado a rivalidade para lamentar a morte de um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro.

Morreu essa lenda do nosso futebol e meu querido amigo Coutinho. Meus sentimentos e orações para a família. @SantosFC pic.twitter.com/MxbomN4do0 — Cafu. (@officialcafu) 12 de março de 2019

"Muita força aos familiares, amigos e torcedores santistas. Estamos juntos neste momento tão difícil", escreveu a conta oficial do Corinthians no Twitter. Guarani, Federação Paulista e Conmebol também se manifestaram.

Descanse em paz, Coutinho. Que Deus possa confortar os familiares e amigos neste momento tão difícil. Ídolo da história do @SantosFC e do futebol mundial, uma referência para nós mais jovens no clube. — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) 12 de março de 2019

Descanse em paz Coutinho. Vou lembrar sempre com carinho o jantar ano passado. A história da final contra o Benfica que o senhor contou, com o sorriso de quem conquistou o mundo foi com certeza inesquecível. Eterno ídolo. — Dodô Pires (@dodopires) 11 de março de 2019

Muita força aos familiares, amigos e torcedores santistas. Estamos juntos neste momento tão difícil. — Corinthians (@Corinthians) 11 de março de 2019

Descanse em paz, Coutinho. Morreu aos 75 anos um ídolo do Brasil e do @SantosFC. Bicampeão da #CONMEBOLLibertadores em 1962 e 63, ele fez 11 gols na Copa e foi artilheiro no primeiro título. O professor da pequena área é o terceiro maior goleador do clube, com 368 gols. pic.twitter.com/6H9n3VcLxt — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) 12 de março de 2019

A Federação Paulista de Futebol lamenta profundamente o falecimento de Antônio Wilson Honório, o Coutinho, ex-jogador do Santos e da Seleção Brasileira. Nascido em Piracicaba, o ex-atacante faleceu aos 75 anos.#FutebolPaulista #Artilheiro #FPF https://t.co/REmxzoApVl — FPF (@FPF_Oficial) 12 de março de 2019