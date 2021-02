Após morte de Morro García, presidente do Athletico-PR cita cocaína e lesão e é criticado

Minutos após a divulgação da notícia da morte do atacante uruguaio Morro García, que jogava pelo Godoy Cruz-ARG, o presidente do Athletico-PR, Mario Celso Petraglia, foi às redes sociais e relembrou a passagem do jogador pelo time paranaense, em tom crítico e afirmando que García tinha um 'problema irrecuperável no pé' e uma condenação por uso de cocaína.

"A mais cara contratação da história do CAP, veio com sentença de uso de cocaína e lesão irrecuperável no pé! Rescindimos com o atleta sem custo, não pagamos os 50% faltantes da compra em Euros, devolvemos os direitos econômicos e recebemos de volta U$ 1,0 milhão em caixa!", escreveu Petraglia em seu Twitter.

"Vendido o El Morro receberíamos + U$ 1,0 milhão, não tinha talento nem mercado! A imprensa amiga daquela gestão jamais tocou nesse assunto! Cobram contratações nossas de pequenos valores que não deram certo! Sentimos muito o final triste desse menino que sempre foi problemático!", completou. Após pouco tempo, disse estar sendo mal-compreendido e apagou os posts.

As postagens de Petraglia foram muito criticadas pelos internautas.

Podemos evitar isso, chega Petraglia, tenha um pouco de compaixão, o jogador não tem culpa, se alguém errou, foi quem o contratou, respeite a memória do ser humano. — Michel Toti (@Michel_Toti) February 6, 2021

exatamente fuska o mundo nao gira em torno da gestao petraglia,o Athletico e muito maior do que qualquer pessoa que ja estave a frente do Furacao independente do que esta pessoa tenha feito — Bruno Alexandre (@BrunoRibeiro_92) February 6, 2021

Mário Celso Petraglia é uma ótima representação do quão terrível é o poder no futebol brasileiro. — Anita Efraim (@niefraim) February 6, 2021

Meu Deus, Petraglia! Apague esse post! Que comentário canalha, fora de hora! Coisa de pulha, como o sr. tanto gosta de adjetivar. O jogador foi vencido pela cabeça, Talvez pelas drogas. Extremamente lamentável. Que postagem canalha a sua!!!! — ResenhaCAP (@ResenhaCAP) February 6, 2021

O Petraglia é um desserviço para o futebol. pic.twitter.com/B4u9j6m37g — Sem Clubismo (@SemClubismo_FC) February 6, 2021

Você é a fiel representação da falência da dignidade e respeito humano do futebol. Uma pena, Petraglia, que assim como você, tenhamos tanta gente do mal, atrasada e distante de qualquer respeito humano no mundo do futebol. Você é mais do mesmo. E eu sempre soube! — João Cozac (@joaorcozac) February 6, 2021

Morro García foi contratado pelo Athletico-PR em 2011 por R$ 7 milhões, na época a contratação mais cara da história do clube. O time era presidido por Marcos Malucelli e Petraglia estava afastado da diretoria. Quando retomou o poder naquele ano, o atual presidente entrou na justiça para cancelar o acordo, por considerá-lo prejudicial ao clube, e conseguiu reaver parte do dinheiro nos anos seguintes. García disputou 18 jogos e fez apenas dois gols com a camisa do Athletico-PR.

García não vinha jogando no Godoy Cruz por ter sido infectado pelo coronavírus. Além do Athletico-PR e do Godoy Cruz, o atacante passou por Nacional-URU, Kasimpasa-TUR e River Plate. Foi encontrado morto neste sábado com um tiro no peito, e a polícia trabalha com a hipótese de suicídio. García tinha sido diagnosticado com depressão.