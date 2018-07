Após morte de torcedor, jogadores de Santos e Bragantino pedirão paz

SÃO PAULO - Quatro dias depois da morte do torcedor santista após o clássico entre São Paulo e Santos, jogadores irão realizar um ato contra a violência dentro e fora dos gramados. A resposta simbólica à violência ocorrerá nesta quinta, na Vila Belmiro, antes da partida Santos e Bragantino, válida pela 11.ª rodada do Campeonato Paulista.

Os 22 jogadores irão se reunir no centro do campo para pedir paz aos torcedores. No ato, os atletas vão levantar bandeirinha brancas, as mesmas usadas pelos auxiliares. A campanha "Bandeirinha da Paz", lançada no início do Campeonato Paulista, substitui as tradicionais bandeiras quadriculadas vermelho e amarelo dos assistentes de arbitragem por brancas. A ideia é conscientizar os torcedores.

Márcio Barreto de Toledo foi vítima de emboscada de torcedores do São Paulo poucas horas após o clássico disputado no Morumbi. Ele aguardava na parada de ônibus da estação Penha, próximo à sede da Torcida Jovem, quando foi surpreendido por homens em dois carros. O santista foi agredido com barras de ferro por um grupo de torcedores uniformizados e não resistiu aos ferimentos.