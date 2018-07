Após mudanças na A1 e a na A2, terceira divisão do Paulista também muda degola Da mesma forma como ocorreu no Paulistão e no Paulista da Série A2, o Conselho Arbitral da terceira divisão (A3) estadual também ampliou para seis o número de clubes rebaixados e reduziu para dois o total de times que vão conquistar o acesso na sua edição 2016. Pelo que ficou definido em reunião nesta terça-feira na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), a disputa acontecerá de 31 de janeiro a 15 de maio.