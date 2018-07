Após multa por suspensões, Werder não terá lesionado Pizarro O lateral-direito Clemens Fritz e o meia Zlatko Junuzovic foram multados por "forçarem" cartões amarelos no último compromisso do Werder Bremen no Campeonato Alemão para que pudessem estar suspensos da partida deste sábado, diante do Bayern de Munique.