Após Muricy em 2015, São Paulo não mantém técnico por 50 jogos

A saída de Cuca mantém uma rotina de técnicos com poucos jogos no São Paulo. Desde Muricy Ramalho, ainda em 2015, um treinador não completa 50 partidas no comando da equipe tricolor. De lá para cá, passaram pelo clube Juan Carlos Osorio, Doriva, Edgardo Bauza, Ricardo Gomes, Rogério Ceni, Dorival Júnior, Diego Aguirre, André Jardine e agora Cuca, além dos interinos Milton Cruz, Pintado e Vagner Mancini. Fernando Diniz foi confirmado na quinta-feira como treinador e estreia no sábado, contra o Flamengo.

Neste período de mais de quatro anos, Bauza foi o mais longevo: comandou o São Paulo em 48 jogos até ser seduzido por um convite para treinar a seleção argentina em agosto de 2016. Doriva teve a passagem mais breve, com apenas sete partidas.

Aguirre foi o treinador são-paulino em 43, jogos, Dorival Júnior em 40, Rogério Ceni em 37, Osorio em 26, Ricardo Gomes em 17 e André Jardine em 15. Cuca pediu demissão com 26 partidas disputadas nesta sua segunda passagem pelo clube.

Dos nove treinadores pós-Muricy Ramalho, seis foram demitidos pela diretoria. Além de Bauza e Cuca, o outro a pedir demissão foi Osorio, que recebeu um convite para treinar a seleção mexicana em outubro de 2015.

Além do número alto de trocas, chama a atenção também os diferentes perfis de treinadores. O São Paulo já apostou em estrangeiros, medalhões e novatos. Uns com estilo de futebol mais ofensivo, e outros que gostam de armar suas equipes de forma reativa. Nenhum vingou.

Da lista de treinadores que passaram pelo clube nos últimos quatro anos, o único que não fez parte da “era Leco” foi Osorio. Os outros oito foram contratados e demitidos pelo atual presidente do São Paulo, que tem mandato até o fim de 2020. Ele não esteve na entrevista coletiva de despedida de Cuca, que falou ao lado do diretor-executivo de futebol Raí na sala de imprensa do CT, na quinta-feira.

Raí, aliás, evitou analisar as constantes trocas de técnicos do São Paulo. “Não dá para definir em poucas palavras de uma entrevista coletiva. Estamos analisando tudo isso, não é o ideal. Obviamente, assumimos parte da responsabilidade disso. Em um clube grande, que fica muito tempo sem vencer, acaba passando por isso”, afirmou o dirigente, que está no cargo desde o fim de 2017.