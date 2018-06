Após não conseguir acesso, Aston Villa confirma saída de John Terry

O Aston Villa confirmou nesta quarta-feira a saída do zagueiro John Terry, de 37 anos. O jogador chegou ao clube na temporada passada com a missão de ajudar na campanha rumo a primeira divisão da Inglaterra.

Como o time se manteve na segunda e o contrato era de apenas uma temporada, optou-se pela não renovação do vínculo. "Gostaríamos de agradecer o esforço e o profissionalismo mostrado na temporada passada. John é um verdadeiro líder e nos ajudou muito mais do que esperávamos", agradeceu o clube em nota. "Ele era uma pessoa muito popular, com muita influência no vestiário. Um autêntico capitão, que criou uma união especial entre os jogadores e o público", prosseguiu.

Terry foi contratado junto ao Chelsea, onde jogou por 19 anos. E quase cumpriu a missão de levar o Aston Villa de volta à elite. Nas regras do futebol inglês, na segunda divisão, sobem os dois primeiros após o torneio por pontos corridos.

Do terceiro ao sexto, os times disputam semifinal e final. O campeão dessa mini competição garante a terceira vaga. O Aston Villa foi à decisão, mas perdeu por 1 a 0 para o Fullham no último sábado, no estádio Wembley.

"Esperamos que quando Terry olhar para trás, se recorde com carinho do Villa. Desejamos a ele toda a sorte em seu futuro", encerrou a nota. O jogador ainda não informou qual será seu destino na próxima temporada.