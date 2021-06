Após 'não' de Jorginho, Chapecoense acerta com o técnico Jair Ventura

A Chapecoense acertou nesta segunda-feira com o técnico Jair Ventura para a sequência do Campeonato Brasileiro. O treinador ganhou forças nos bastidores da equipe catarinense após a recusa de Jorginho em assumir o comando do clube. Nomes como Argel Fuchs e Luiz Felipe Scolari também foram cogitados.

Jair Ventura é aguardado em Chapecó nesta terça-feira, quando assinará contrato e será anunciado oficialmente como técnico da equipe Condá. Ele chegará para substituir Mozart, demitido após o vice-campeonato catarinense. A Chapecoense, favorita ao título, perdeu na decisão para o Avaí.

Jair Ventura será o terceiro treinador a passar pela Chapecoense na temporada. Umberto Louzer começou o ano, mas aceitou uma proposta para assumir o Sport, justamente para substituir Jair Ventura. Mozart foi contratado, contudo, a perda do título estadual, acabou custando o cargo. O novo treinador traz consigo um auxiliar e um preparador físico.

Jair Ventura, de 42 anos, começou a carreira no Botafogo, no qual seu destacou ao conseguir levar o clube para a Copa Libertadores. Passou ainda por Santos, Corinthians e Sport, mas sem sucesso. Pela equipe de Parque São Jorge, acabou com o vice-campeonato da Copa do Brasil.

No Sport, comandou a equipe em 45 oportunidades, com 14 vitórias, oito empates e 23 derrotas, o suficiente para manter a equipe na Série A do Campeonato Brasileiro na última temporada.

A diretoria da Chapecoense tinha pressa para definir seu novo treinador, principalmente em razão da sequência ruim de resultados na temporada. Domingo, sofreu uma dura derrota para o Red Bull Bragantino, por 3 a 0, em plena Arena Condá, na estreia do Brasileirão.

Nesta quarta-feira, a Chape encara o ABC, em Chapecó, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. No domingo, o time catarinense enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque, em jogo da segunda rodada do Brasileirão.