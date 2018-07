Após 'não' de Marquinhos Santos, Vasco anuncia Doriva

Doriva é o novo técnico do Vasco. Campeão paulista de 2014 comandando o Ituano, o ex-jogador do São Paulo e da seleção brasileira será apresentado oficialmente às 17h desta segunda-feira, em São Januário.

O treinador, que após a conquista do Campeonato Paulista trabalhou por alguns meses no Atlético-PR, já havia sido anunciado como técnico do Botafogo-SP no início deste mês. Mas o convite para comandar o Vasco no retorno à Série A acabou seduzindo o técnico.

Doriva assume o time carioca no lugar do técnico Joel Santana, que não teve o contrato renovado por Eurico Miranda. Em seu lugar, o novo presidente do Vasco havia escolhido Marquinhos Santos, mas o ex-treinador do Coritiba acabou desistindo cerca de 12 horas antes de ser apresentando oficialmente, na sexta-feira, em virtude de problemas pessoais.