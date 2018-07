Ronaldinho Gaúcho anuncia em rede social acerto com Fluminense

Ronaldinho Gaúcho está de volta ao futebol carioca. Após algumas semanas de negociação, o meia aceitou a proposta do Fluminense e vai vestir a camisa da equipe até o fim de 2016. Isso é o que o próprio jogador anunciou neste sábado por intermédio de rede social. Depois de estar 90% fechado com o Vasco, e ser anunciado pelo presidente do Antalyaspor, da Turquia, o jogador anunciou em suas contas no Twitter e Instagram que vai reforçar o Fluminense na sequência do Brasileirão e na Copa do Brasil. O astro e Assis, seu irmão e empresário, já haviam chegado a um acordo com o clube na noite da última sexta-feira. A validade do compromisso é até o fim de 2016.

A negociação entre Ronaldinho e Fluminense começou há quase um mês, quando aconteceu um encontro da diretoria com o irmão e empresário do jogador, Assis. A conversa avançou e a definição chegou nesta semana. Na noite de sexta, uma reunião na casa do jogador com a presença do vice de futebol do Flu, Mário Bittencourt, definiu o acerto.

O projeto do Fluminense já vem de algum tempo, desde que o meia acenou que não ficaria no Querétaro. Um dos principais entraves na negociação desde o início foi a vontade do atleta de ter garantias de pagamento em dia.

Aos 35 anos, Ronaldinho foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa em 2004 e 2005. Revelado pelo Grêmio, ele teve passagens relevantes por PSG, Barcelona e Atlético-MG, nos quais conquistou títulos como Liga dos Campeões da Europa, Copa Libertadores e campeonatos nacionais. O meia também vestiu a camisa de Milan e Flamengo, além de ter atuado pela seleção brasileira entre 2000 e 2012.

Campeão do mundo em 2002 na Copa do Japão e da Coreia do Sul pelo Brasil, o jogador só não tem dois títulos importantes em sua galeria, o do Brasileirão e o do Mundial de Clubes, pois tanto Barcelona, em 2006, como Atlético-MG, em 2013, não conseguiram vencer a competição intercontinental.

Ronaldinho vai usar a camisa 10 do Fluminense, que ficou vaga após a saída de Wagner, negociado com o Tianjin Teda, da China.

FLUMINENSE CONFIRMA

Logo após Ronaldinho, o Fluminense confirmou oficialmente a contratação de Ronaldinho. O clube ressaltou ainda que o meia estará no lado direito do Maracanã no clássico do próximo domingo, contra o Vasco, quando será apresentado para a torcida e concederá uma entrevista coletiva para a imprensa.

Sobre a estreia no clube carioca, Ronaldinho revelou sua empolgação com o acerto e também com o Maracanã. "Estou muito motivado. Quando estive aqui no outro clube, no Rio de Janeiro, só jogava no Engenhão. Então, com essa possibilidade de jogar no Maracanã, estou muito empolgado", declarou o meia.

Ronaldinho assinou na tarde deste sábado um contrato com o Fluminense até o fim de 2016 e escolheu vestir a camisa 10. O clube não revelou os valores do contrato do meia. Eleito duas vezes o melhor jogador do mundo pela Fifa, o jogador entra na equipe que busca o pentacampeonato do Brasileirão, competição que falta no currículo do atleta, bem como o Mundial de Clubes.

A negociação, que foi conduzida pelo vice-presidente de futebol do Fluminense, Mário Bittencourt, e pelo diretor executivo Fernando Simone, foi concluída pelo presidente Peter Siemsen no dia 10.

"Enquanto uns brigavam pelo lado da arquibancada, que por direito é do Fluminense, nós estávamos contratando um jogador que achavam que seria deles", cutucou Mário Bittencourt em referência ao interesse do rival Vasco em contratar o jogador e manter a torcida no lado direito do Maracanã.

O novo camisa 10 do Flu começará os treinamentos nas Laranjeiras a partir do próximo dia 27. De acordo com o jogador, a busca por um troféu que lhe falta na galeria pessoal foi determinante para este acerto com a equipe carioca.

"Foi uma das coisas que mais me motivou a voltar ao Brasil, ir atrás de um título que ainda não tenho, e também por se tratar de um clube que tem grandes jogadores. É um projeto muito legal e estou muito feliz por poder me juntar a esses grandes jogadores", ressaltou Ronaldinho.