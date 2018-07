Após negociação fracassada, Nilton volta ao Cruzeiro

BELO HORIZONTE - Após negociação fracassada com a Inter de Milão, o volante Nilton volta a fazer parte do grupo do Cruzeiro. Ele havia sido liberado na última sexta-feira para acertar sua transferência com o time italiano e nem jogou contra o Internacional, domingo, em Caxias do Sul.

Nilton havia sido poupado do jogo da última quarta-feira contra o Sport e nem treinou na quinta-feira por desgaste físico. A assessoria de imprensa do clube mineiro disse que o atleta estava liberado para tratar de assuntos pessoais, mas um site italiano afirmou que ele esteve em Milão para realizar exames médicos.

Se por um lado o atual campeão brasileiro tem o retorno do volante para a partida desta quarta-feira diante do Corinthians, o time que treinou nesta terça no CT do São Paulo não poderá contar com o atacante Marcelo Moreno, que foi convocado para jogar amistoso com a seleção da Bolívia. Assim, Borges deve começar jogando no ataque do Cruzeiro.

O atual líder do campeonato espera poder pontuar no jogo desta quarta-feira. "Será uma partida bastante difícil. Fizemos um belo jogo contra o Inter e a equipe está se portando muito bem. Temos grande chance de pontuar. Vamos enfrentar uma equipe muito forte e dentro da casa deles é bem complicado", declarou o atacante Dagoberto.