Após negociação fracassar, Bernardo treina no Palmeiras

O meia Bernardo foi a novidade do treinamento do Palmeiras na manhã desta quarta-feira, na Academia de Futebol. O jogador, que tinha sido negociado com o Vitória, retornou ao clube paulista porque a transferência foi vetada pelo regulamento da Fifa e, com isso, ele fica à disposição do técnico Ricardo Gareca para a sequência da temporada.

Segundo o regulamento da entidade máxima do futebol, um jogador pode atuar por no máximo dois clubes por ano. Bernardo disputou o Campeonato Carioca e a Copa do Brasil pelo Vasco e o Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras. Assim, ele não poderia atuar por mais nenhuma outra agremiação até dezembro.

Sem perceber o engano, as diretorias de Palmeiras e Vitória selaram o acordo. Bernardo chegou a conversar com Gareca e pedir para ser negociado, mas, ao perceberem o erro, o acordo foi desfeito, o jogador reintegrado e já voltou aos treinamentos na equipe alviverde.

Na madrugada de terça para quarta-feira, ele postou uma foto com a camisa do Palmeiras em uma rede social e confirmou que permaneceria no time. "Fechado com o Verdão! Não vou embora", escreveu.

Embora tenha retornado aos treinos, Bernardo não vai enfrentar o Santos, nesta quinta-feira, na Vila Belmiro, pela décima rodada do Brasileirão. Além dele, Gareca não conta ainda com Pablo Mouche, que passa por fortalecimento muscular, além do zagueiro Lúcio e do atacante Henrique, que estão suspensos. Por outro lado, o zagueiro Fernando Tobio deve fazer sua estreia.