Após 'noite mágica', Manga Escobar quer conquistar espaço no Vasco

O colombiano Manga Escobar viveu um dia para ser lembrado no último sábado. Do banco, via o Vasco ser derrotado pelo Fluminense até os 23 minutos do segundo tempo, quando entrou em campo e decidiu a vitória por 3 a 2 em São Januário, com um gol e uma assistência. A "noite mágica" ficará guardada na memória do atacante, que espera agora ter mais oportunidades com a camisa cruzmaltina.

"Foi uma noite mágica. Estou muito feliz porque contribui para a vitória, porém, o mais importante mesmo foi a equipe ganhar mais uma vez em casa, o que consideramos fundamental. Eu penso que o futebol é um esporte de conjunto. Contra o Botafogo, o Luis (Fabiano) estava melhor posicionado e por isso preferi dar o passe. Hoje, resolvi arriscar para o gol e fui feliz. Muito contente. Espero continuar fazendo coisas boas", declarou o jogador.

A vitória também serviu para embalar o Vasco neste início de Brasileirão. Após a goleada sofrida para o Palmeiras na estreia, já são dois triunfos consecutivos em casa, contra Bahia e Fluminense. Para Manga, o torcedor vascaíno teve papel fundamental nestas duas últimas partidas.

"A torcida fez uma linda festa. Estava conversando com o Martín (Silva) no vestiário após o jogo e ele me falou que nunca havia visto tanta gente aqui em São Januário. Me disse que está muito feliz com tudo isso que vem acontecendo. Esperamos seguir jogando bem para os torcedores continuarem vindo nos apoiar no estádio. Já estamos pensando no jogo contra o Grêmio", apontou, já pensando no jogo do próximo domingo, em Porto Alegre, pela quarta rodada.