Após nova classificação, Crespo diz que São Paulo vive 'situação quase perfeita'

O mesmo São Paulo que vem sofrendo no Brasileirão continua mostrando bastante eficiência na hora do mata-mata, e é isso que mantém o técnico Hernán Crespo otimista. Depois de garantir vaga nas quartas de final da Copa do Brasil ao vencer o Vasco por 2 a 1, na noite de quarta-feira, o argentino afirmou que a briga contra o rebaixamento impede que atual situação do clube seja "perfeita", mas se mostrou confiante de que o cenário pode mudar em breve.

"Vamos olhar o futuro com confiança. Parabenizo o elenco, porque não é fácil ser competitivo em todas as competições. Muitas eventualidades aconteceram no Brasileirão. Estamos em uma situação que não merecemos, mas continuamos a lutar. Acho que até aqui a situação é quase perfeita, se não fosse o Brasileirão", avaliou o treinador durante entrevista coletiva.

Questionado sobre uma possível preferência pelo formato das Copas, Crespo destacou que isso não é algo que faça diferença para ele. Campeão do Paulistão e garantido nas quartas da final da Copa do Brasil e da Libertadores, ele tem conseguido extrair boas atuações do time em partidas decisivas.

"Gosto de disputar todos os campeonatos, minha paixão é o futebol, quero ganhar sempre. Ganhar nunca é fácil, mas vamos tentar chegar o mais longe possível em todas as disputas. Ver chegar agosto e ainda sermos competitivos em tudo é uma grande felicidade", comentou o comandante são-paulino.

O bom desempenho em mata-matas, aliás, terá que ser provado mais uma vez a partir da próxima terça-feira, quando o São Paulo faz o primeiro jogo das quartas de final da Libertadores, contra o Palmeiras, no Morumbi. A vaga nas semifinais será decidida no próximo dia 17, no Allianz Parque.

Antes disso, no entanto, os são-paulinos focam na briga para sair da zona de rebaixamento do Brasileirão. O time volta a campo no próximo sábado, quando visita o Athletico-PR na Arena da Baixada, em jogo válido pela 15ª rodada.