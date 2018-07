Após nova classificação heroica, Levir vê Atlético-MG confiante para 2ª fase

"Vamos com confiança. Vamos competir com esse brio que vocês viram hoje (quarta) e nossa possibilidade de passar é boa. Temos condição de chegar à final, temos poderio técnico para isso. Existem três ou quatro times com maior favoritismo nesse momento, mas, na hora decisiva, o Atlético-MG tem os componentes que são a torcida e a vibração do jogo. A vontade de competir te alimenta para a vitória", declarou o técnico Levir Culpi.

A vitória deu um desfecho que parecia improvável no início de campanha do Atlético-MG. A equipe largou com duas derrotas nos primeiros dois jogos e precisou se recuperar para avançar. "Ficamos 529 minutos desclassificados e 11 classificados. Isso é uma coisa só do Atlético-MG", resumiu Levir.

O treinador não escondeu a emoção com o golaço de Rafael Carioca e voltou a demonstrar todo seu carinho pelo Atlético-MG. "Foi um chute espetacular do Rafael, em um momento mágico do jogo. Fiquei muito feliz e emocionado, é isso que não deixa a gente parar."

O próprio volante autor do gol celebrou bastante o feito e a classificação atleticana. "Estou muito feliz porque a gente não vinha bem na competição e o gol foi para os meus companheiros. Trabalhamos duro a semana toda, com uma pressão muito forte em cima da gente. Estou muito feliz pelo gol e pela vitória."