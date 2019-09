Após nova decepção, Cuca e Carille estão sob pressão em São Paulo e Corinthians

Cuca e Fábio Carille deverão passar por momentos turbulentos nos próximos dias após mais um tropeço por, respectivamente, São Paulo e Corinthians. A situação do treinador são-paulino parece um pouco mais complicada, mas ambos precisam voltaram a conquistar bons resultados o quanto antes para evitar o fantasma da demissão.

O São Paulo perdeu em casa para o Goiás por 1 a 0 e acabou com a paciência da torcida. Nos últimos seis jogos, o time de Cuca venceu apenas um, resultados que fizeram a equipe cair na tabela. Após o jogo contra os goianos, a torcida fez um protesto na frente dos portões da Praça Roberto Gomes Pedrosa, uma das entradas do Morumbi. Pediram mudanças e resultados imediatos.

Já Carille não passou de um empate por 2 a 2 com o Independiente Del Valle, no Equador, resultado que causou a eliminação do Corinthians na Copa Sul-Americana - no primeiro jogo, a equipe brasileira perdeu em Itaquera por 2 a 0. Após o jogo, o presidente do clube, Andrés Sanchez garantiu a permanência do treinador.

Apesar da pressão nos bastidores, por enquanto não se fala em demissão de Cuca, mas é consenso que o trabalho do treinador não tem agradado. Algo que acaba pressionando ainda mais o seu trabalho, é que o elenco tricolor foi reforçado recentemente com a chegada de Daniel Alves e Juanfran e se fortaleceu ainda mais, já que tinha Hernanes, Pato, Pablo, entre outros.

Mas vale lembrar que de 2018 para cá, já foram cinco treinadores, o que mostra que a diretoria tricolor não tem a cultura de manter os técnicos que estão em baixa. Foi assim com Dorival Júnior, Diego Aguirre e André Jardine. Vagner Mancini também dirigiu o time e voltou a ser dirigente após a chegada de Cuca.

A sequência das cinco próximas partidas de Corinthians e São Paulo deve ser um divisor de águas para o futuro das equipes no Campeonato Brasileiro e, consequentemente, para o trabalho de seus treinadores. O Corinthians fará dois jogos em casa e três fora. Já o São Paulo fará dois em casa e três fora, entre eles, na próxima rodada pega o líder Flamengo.

Próximos jogos do Corinthians

Vasco (casa)

Chapecoense (fora)

Grêmio (fora)

Athletico-PR (casa)

São Paulo (fora)

Próximos jogos do São Paulo

Flamengo (fora)

Fortaleza (casa)

Bahia (fora)

Corinthians (casa)

Cruzeiro (fora)