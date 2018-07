Após nova derrota, Milton Mendes é demitido do Atlético-PR

O técnico Milton Mendes deixou o Atlético-PR nesta segunda-feira pela manhã. A informação foi anunciada pelo próprio clube, depois de uma reunião realizada no domingo, momentos após a derrota por 2 a 1 para a Ponte Preta, em Curitiba. O resultado selou a sexta partida consecutiva da equipe sem vitória.

O fraco retrospecto recente selou a saída de Milton Mendes. De acordo com a nota oficial divulgada pelo clube paranaense, "ficou definido, em comum acordo" a saída do treinador, que vinha de derrotas para Ponte Preta, Coritiba, Grêmio e Vasco nas última quatro rodadas.

Milton Mendes era o comandante do Atlético-PR desde abril, quando chegou após garantir o acesso à elite do Campeonato Paulista com a Ferroviária. Além destes dois clubes, o treinador já trabalhou em times de Portugal e Catar.

O Atlético-PR atualmente é o 11.º colocado do Brasileirão, com 38 pontos, a sete do G4 e também sete da zona de rebaixamento. A diretoria paranaense ainda não divulgou quem será o substituto do treinador.

Sob o comando de Milton Mendes, o Atlético-PR teve 16 vitórias, cinco empates e 13 derrotas, um aproveitamento de 51,9% em 34 partidas. Ele é o 24º técnico demitido apenas em 28 rodadas deste Campeonato Brasileiro.