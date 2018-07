Após nova derrota, D'Alessandro pede respeito ao Inter O fim de temporada melancólico do Internacional teve mais um episódio no último domingo, com a derrota por 2 a 0 para a desesperada Portuguesa em pleno Beira-Rio. Foi o quarto resultado negativo consecutivo do time gaúcho, que chega ao fim do Campeonato Brasileiro sem brigar sequer por uma vaga na Libertadores, apesar de contar com um dos elencos mais caros do País,