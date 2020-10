Após nova derrota do Cruzeiro, Fábio desabafa: 'Os que erraram já saíram'

A noite era para ser do goleiro Fábio. Ele completou 900 jogos com a camisa celeste, mas o final não foi feliz. O Cruzeiro perdeu mais uma na Série B do Campeonato Brasileiro. Desta vez para o Sampaio Corrêa, por 2 a 1, em pleno Mineirão, pela 14ª rodada. Na saída do gramado, desabafou. Indagou os responsáveis por deixar o clube nesta situação e deixou claro que tem feito de tudo para honrar a agremiação que defende por 16 anos.

Fábio ainda mencionou a pressão que o Cruzeiro vem sofrendo dos torcedores, que chegaram a invadir o CT do clube na véspera do confronto diante do Sampaio Corrêa. O goleiro, bem realista, deixou claro que o vandalismo não resolve nada e que todos estão no mesmo barco.

"Respeito muito o torcedor. Sou cobrado em todos os lugares. Sei a dor que o torcedor está sentindo. O Cruzeiro faz parte da minha vida há 16 anos. Está colhendo o que plantou. Somos funcionários. O que posso fazer, eu faço. Sabíamos desde janeiro que não seria fácil. O torcedor está querendo resultado", falou o goleiro, antes de completar.

"Os títulos escondem muitas coisas. Está estourando em quem está aqui no Cruzeiro, quem abriu mão de muita coisa. Os que fizeram coisas erradas já caíram fora. A responsabilidade caiu em cima de nós, nos meninos que estão subindo. Estou aqui de peito aberto querendo o melhor para o clube. Não adianta ficar quebrando o portão. Quem não pagou a Fifa? Quem perdeu seis pontos? A realidade é essa e estamos aqui nos matando", disse.

Fábio relembrou dos seis pontos perdidos pelo clube na Série B por conta de uma dívida com o Al-Wahda, dos Emirados Árabes Unidos. O Cruzeiro ainda tem outros débitos com a Fifa que o impedem de registrar novos atletas.

O goleiro ainda comentou sobre os 900 jogos com a camisa celeste. "Marca difícil de ser batida. São 16 anos de luta, entrega, superação e trabalho. Hoje, infelizmente, terminamos com resultado negativo. Tem coisas que não conseguimos explicar. Precisamos trabalhar e reverter essa situação", finalizou.

A derrota deixou o Cruzeiro na 18ª colocação, com 11 pontos, a três de deixar a zona de rebaixamento da Série B.